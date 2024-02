F1, ufficiale: Hamilton lascerà la Mercedes a fine 2024

Ora è ufficiale: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes alla fine della stagione 2024 per passare alla Ferrari. "Ho trascorso 11 anni meravigliosi qui, la Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni e andare via è stata una delle decisioni più difficili da prendere ma è giunto il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Totò per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme, quindi darò tutto in questa stagione" le parole del pilota inglese nel comunicato ufficiale della scuderia tedesca.