Hamilton, la Ferrari non basta: "Non si può correre per sempre. Moda e cinema nel mio futuro"

"Ho capito che non posso correre per sempre: appena smetterò, lascerò il microfonino delle comunicazioni via radio e sarò una persona felice. Il vero problema è che voglio fare tutto. Sono molto ambizioso. Capisco però che non si può fare, Anzi no, non è vero: niente è impossibile, ma per diventare un maestro in qualcosa, ci vogliono diecimila ore. Ovviamente, io l'ho fatto nelle corse. Non c’è abbastanza tempo a disposizione per diventare un maestro in tutte queste discipline. Quale prenderà il posto delle corse? Penso che saranno il cinema e la moda. Quanto al mi passaggio alla Ferrari, beh forse si è trattato di una volontà più inconscia, legata al primo periodo della mia vita. Ma è sempre stato un obiettivo importante per me. Al momento però, voglio portare la Mercedes al massimo delle sue potenzialità in questa stagione". In un'intervista per l'edizione annuale del Creativity Issue di GQ, Lewis Hamilton giura dedizione alla causa Mercedes per il Mondiale che punta sul GP del Giappone del weekend in arrivo ma al tempo stesso ha lo sguardo puntato sul futuro. Quello immediato (il 2025 sulla Ferrari) ma soprattutto quello a medio termine, dopo la fine della sua straordinaria carriera in Formula Uno.