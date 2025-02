Hamilton soddisfatto per i primi test con la Ferrari: "Sto imparando tutto pian piano"

"Sto imparando pian piano tutto, sono in fase di apprendimento e in ogni giro faccio dei piccoli aggiustamenti". Parola di un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton che sta prendendo confidenza con la Ferrari nel corso dei test pre-stagionali in corso in Bahrein. Il pilota inglese è soddisfatto per i riscontri avuti nelle prime due giornate tanto da riuscir a strappare il primo tempo in mattinata.