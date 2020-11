Hamilton-Ferrari, amore non sbocciato: "Mai davvero vicini"

FORMULA 1

Subito dopo aver vinto il suo settimo titolo di F1, Lewis Hamilton ha allontanato le voci di un possibile ritiro. Lo vedremo ancora in pista con la Mercedes, anche se il rinnovo non è ancora arrivato. Di sicuro nel suo futuro non si vede la Ferrari, team con cui nemmeno in passato c'è stato un vero avvicinamento.

Insomma, un sogno, quello dei tifosi Ferrari, destinato a rimanere tale. In attesa di vedere cosa saprà fare Charles Leclerc con una macchina vincente.

