Un record tira l’altro: in Turchia Hamilton ha centrato con la "Freccia" il 73esimo bersaglio  

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Non si è fatto mai mancare proprio nulla Lewis Hamilton nel giorno della sua definitiva consacrazione al GP della Turchia. Oltre a conquistare il settimo titolo iridato con una gara attenta ed al tempo stesso d'attacco, il Re Nero ha tolto a Michael Schumacher l'ennesimo primato, che il tedesco deteneva da quattordici anni: 72 vittorie consecutive al volante della Ferrari tra il 1996 ed il 2006. Vincendo ad Istanbul Lewis ne ha collezionate 73 con la Mercedes.

A pensarci bene, a ruggire (un po' meno da sei anni a questa parte) ed a "spingere" alle spalle di Hamilton in ciascuno dei 94 Gran Premi da lui vinti (fin qui) ci sono sempre stati un motore o una power unit con il marchio Mercedes, visto che il Costruttore di Stoccarda era legata da un contratto di fornitura alla McLaren ai tempi del debutto di Lewis nel Mondiale e fino al suo passaggio (nel 2013) alla… Casa madre, alla quale il futuro supercampione si presentò portando in dote ben ventuno affermazioni con il team di Ron Dennis. Libere interpretazioni a parte, in Turchia Hamilton ha inanellato la sua 73esima vittoria consecutiva al volante della Freccia d’argento/nera. Ancora una volta a scalare di una casella verso il basso è Michael Schumacher: Le sue prime 19 vittorie nel Mondiale il tedesco le ha conquistate – tra il 1992 ed il 1995 – guidando la Benetton nelle motorizzazioni Ford (1992-1994) e Renault (1995). Prima di trasferirsi alla Ferrari e – appunto – tagliare altre 72 volte in prima posizione il traguardo. Record assoluto, fino ad oggi, fino a… Lewis Hamilton.