Hockey su pista: WSG Asuncion, gare spostate altro impianto per instabilità pista

Cambiano i calendari nelle due competizioni mondiali di hockey pista in programma ad Asuncion, in Paraguay, a causa dell'instabilità della pista della COP Arena secondo la nuova comunicazione di World Skate. Tutte le gare vengono quindi spostate a SND Arenita, soprattutto, viene rimodulato il calendario per tutte le squadre. Gli azzurrini scenderanno in pista alle 13 italiane (8 locali) per la gara tra Italia e Svizzera, mentre la Nazionale Italiana Senior Femminile giocherà alle ore 19 (14 locali) per la sfida contro India. Ancora non è stato comunicato il programma di martedì e mercoledì.