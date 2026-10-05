Hockey su pista: WSG Asuncion, gare spostate altro impianto per instabilità pista

05 Ott 2026 - 09:29
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Cambiano i calendari nelle due competizioni mondiali di hockey pista in programma ad Asuncion, in Paraguay, a causa dell'instabilità della pista della COP Arena secondo la nuova comunicazione di World Skate. Tutte le gare vengono quindi spostate a SND Arenita, soprattutto, viene rimodulato il calendario per tutte le squadre. Gli azzurrini scenderanno in pista alle 13 italiane (8 locali) per la gara tra Italia e Svizzera, mentre la Nazionale Italiana Senior Femminile giocherà alle ore 19 (14 locali) per la sfida contro India. Ancora non è stato comunicato il programma di martedì e mercoledì.

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