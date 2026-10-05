Il futuro della Figc e di Malagò in mano al Coni, domani il voto: orari, votanti e scenari

Quella di domani sarà una giornata decisiva per il calcio italiano: martedì 6 ottobre, infatti, la Giunta Nazionale del Coni si riunirà al Foro Italico a Roma alle ore 13 per la sua 1177ª seduta, chiamata a esprimersi su un ordine del giorno caldissimo: la proposta di commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio guidata da Giovanni Malagò. L'eventuale via libera della Giunta non sarebbe definitivo, servirà anche il sì del Consiglio Nazionale Straordinario, organo chiamato a ratificare la decisione, che si terrà sempre domani ma alle 14 e nel quale ci saranno 77 aventi diritto tra presidenti federali, atleti e rappresentanti territoriali.