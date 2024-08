Hamilton cambia musica: in Ferrari senza "Bono"

FORMULA 1

Peter Bonnington promosso dalla Mercedes a responsabile degli ingegneri di pista

© Getty Images Si scioglie come neve al sole (di Maranello) una delle... associazioni a vincere di maggior successo appunto degli ultimi quindi anni. Non ci sarà infatti Peter Bonnington nella shortlist (a questo punto ancora di più) dei membri del suo entourage che seguiranno tra ormai poco più di quattro mesi Lewis Hamilton nel passaggio dalla Mercedes alla Ferrari. Figura-chiave di molte imprese sportive del sette volte campione del mondo, il quarantanovenne ingegnere di pista inglese è stato promosso dalla Mercedes, che non era disposta a privarsi del popolare "Bono".

© Getty Images

La musica è finita, gli amici se ne vanno, O meglio, restano dov'erano, migliorando la propria posizione professionale. La rinuncia alla verosimile richiesta di sir Lewis di seguirlo in Italia, Bonnington ha ottenuto la promozione di Head of Race Engineering, responsabile degli ingegneri di pista. Termina così un sodalizio sportivo che era iniziato undici anni fa (con l'ingresso di Hamilton alla Mercedes nel 2013) e che nel tempo ha fruttato sei dei sette titoli iridati del trentanovenne pluricampione di Stevenage. La promozione di Bonnigton ha effetto immediato, fin dal Gran Premio d'Olanda che nel fine settimana in arrivo riapre il Mondiale. Bono" integrerà negli ultimi appuntamenti di questa stagione il suo nuovo ruolo con quello attuale di ingegnere di pista di Hamilton (che in Ferrari potrebbe avere Riccardo Adami - "orfano" di Carlos Sainz - come nuovo ingegnere di pista)ma continuerà a svolgerlo anche nel 2025: con George Russell oppure... con Andrea Kimi Antonelli!

© Getty Images

Da questo punto di vista Bonnington riveste - fin da subito appunto - un doppio ruolo del tutto simile a quello occupato da Gianpiero Lambiase alla Red Bull: capo degli ingegneri dei "Tori" e ingegnere di pista di Max Verstappen. Vale anche la pena di ricordare - a titolo di curiosità ma anche come riconoscimento al suo valore e alla sua esperienza - che Peter (arrivato in Formula Uno con la Jordan vent'anni fa) era entrato nell'organico del suo attuale team quando questo si chiamava Honda e poi BrawnGP, prima di diventare Mercedes, lavorando con altri campioni del mondo: Jenson Button e Michael Schumacher. A proposito, Bonnington detiene un invidiabile primato: quello di aver lavorato con i due campioni più vincenti della storia della Formula Uno.