Hamilton: "Abbiamo una missione, non penso ad altro". Russell: "Contano solo la pista e i tempi"

La casa di Stoccarda puna a riconfermare il secondo postoi Costruttori

© AMG Mercedes F1 Mercedes lancia online la W15 per la quale la Casa di Stoccarda fissa una missione ben precisa: mantenere la testa del gruppo dei diretti inseguitori della Red Bull e provare nel contempo a guadagnare terreno nei confronti del team che ha dominato con Max Verstappen le ultime tre stagioni. È quanto afferma in particolare Toto Wolff, mentre Lewis Hamilton e George Russell affrontano lo shakedown a Silverstone prima che la W15 - che a livello cromatico offre un mix di nero, argento e rosso - venga impacchettata e spedita in Bahrain per i test precampionato. Il sette volte campione del mondo accenna solo di riflesso al suo passaggio in Ferrari il prossimo anno, dichiarandosi deciso ad aiutare il compagno di squadra a riportare la Mercedes a un confronto più diretto con Red Bull nel Mondiale al via sabato 2 marzo in Bahrain. A completare l'organico nella stagione del novantesimo anniversario Mercedes saranno come nel ruolo di piloti di riserva Mick Schumacher e Fred Vesti. Si tratta di una riconferma per il secondogenito di Michael, impegnato da titolare nel WEC con Alpine e di una promozione per il ventiduenne danese, uscito da ranghi del programma giovani Mercedes e reduce da un paio di stagioni in Formula 2 (vicecampione 2023 con Prema).

© AMG Mercedes F1

TOTO WOLFF (Team Principal e CEO Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team)

"Sappiamo di avere una montagna da scalare per lottare in prima linea. Non si fanno miracoli in questo sport. Siamo partiti con il piede sbagliato due anni fa all'introduzione del nuovo regolamento tecnico, ma pensiamo di aver superato questa fase. La nostra ambizione e la nostra determinazione sono forti. Da quando è stato tracciato questo nuovo corso, lo sviluppo è progredito bene. Vedremo presto se abbiamo fatto il passo in avanti che ci eravamo prefissati. Pensiamo di avere realizzato con la W15 una macchina più sincera delle ultime due, efficiente dal punto di vista dell'aerodinamica, con tanta potenza. La livrea 2024 riflette fino in fondo chi siamo come team, con i colori distintivi di INEOS e PETRONAS. La nostra strategia commerciale si è evoluta negli ultimi anni. Ci siamo sempre concentrati sulla costruzione di relazioni a lungo termine con partners che condividono i nostri valori. Ora abbiamo preso la decisione consapevole di perfezionare il nostro ecosistema di partners. Vogliamo concentrarci su un gruppo più ristretto e selezionato".

© AMG Mercedes F1

LEWIS HAMILTON

"Abbiamo una missione davanti a noi e siamo determinati a fare tutti insieme quadrato intorno ad essa. Gli insegnamenti degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione. È ancora work in progress, ma affrontiamo a testa alta le prossime sfide. Un'auto più stabile e più prevedibile ci permetterà di estrarre il potenziale non solo dalla vettura, ma anche da noi stessi come piloti. So di cosa è capace questa squadra. Sono incredibilmente grato per il lavoro di ogni singola persona in questo team. Ogni volta che sei in fabbrica, puoi vedere la grinta e la determinazione di tutti. Siamo tutti molto motivati per l'anno a venire e daremo tutto quello che abbiamo nel viaggio che ci aspetta".

GEORGE RUSSELL

"Abbiamo imparato e siamo cresciuti come squadra nelle ultime due stagioni. Non è stato facile, ma credo davvero che il viaggio che abbiamo fatto ci renderà più forti a lungo termine. L'intero team ha lavorato incredibilmente duramente e speriamo di aver fatto un passo avanti con la W15. Abbiamo fatto progressi con alcune delle caratteristiche più cattive della W14 nel corso dell'anno scorso. Ma avevamo ancora una finestra operativa stretta e, una volta al di fuori di essa, l'auto era difficile da guidare. Se possiamo continuare ad allargare la finestra operativa della vettura, questo ci darà fiducia come piloti e da lì, il tempo sul giro sarà più facile da trovare".

© AMG Mercedes F1

JAMES ALLISON (Direttore Tecnico)

"La progettazione di qualsiasi auto è un processo molto lungo. Una nuova vettura consente al team di apportare modifiche più grandi che non sono possibili durante la stagione. Si tratta di decisioni che vengono prese durante l'estate precedente. Queste modifiche includono un nuovo telaio e un nuovo carter del cambio. Dal punto di vista aerodinamico, come sempre, l'attenzione si è concentrata sull'efficienza: l'incessante ricerca di più carico aerodinamico con meno resistenza aerodinamica e di portarlo in pista in modo da integrare la funzione delle sospensioni e degli pneumatici. Una grande attenzione è stata rivolta al miglioramento dell'asse posteriore della W14, che era troppo imprevedibile. Ci siamo impegnati a fondo per garantire che entrambi gli assi, ma in particolare l'asse posteriore, mantengano un migliore controllo dello pneumatico rispetto alla W14. Abbiamo fatto anche un po' di pulizia nelle aree in cui avevamo margini di miglioramento, tra cui IL DRS e le prestazioni dei pit stop. Con l'attuale generazione di auto, gran parte delle prestazioni deriva dal modo in cui il fondo vettura interagisce con l'asfalto. L'efficacia o meno di un'auto dipende da quanto bene quel pavimento è autorizzato a comportarsi aerodinamicamente. Sentiamo di aver avuto un buon inverno, ma solo il tempo dirà quanto è grande il passo che abbiamo fatto".