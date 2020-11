Haas lascia a riposo Grosjean per il secondo GP in Bahrain: esordio per Pietro Fittipaldi

FORMULA 1

Sarà Pietro Fittipaldi a sostituire Romain Grosjean nel Gran Premio di Sakhir in programma il prossimo fine settimana al volante. Lo ha annunciato il team Haas, del quale il 24enne pilota brasiliano - nipote del due volte campione del mondo di F.1 Emerson - è collaudatore e pilota di riserva. Pietro ha guidato in passto (nei test) le monoposto Haas 2018 e 2019 ma venerdì 4 dicembre a Sakhir farà il suo esordio sulla VF-20 schierata in questa stagione.

"Dopo aver deciso che la cosa migliore per Romain fosse saltare almeno un GP, scegliere di mettere in macchina Pietro Fittipaldi è stato piuttosto semplice. Pietro guiderà la nostra VF-20 e conosce bene gli uomini della squadra perché è con noi da due stagioni come pilota test e riserva. Si tratta della cosa giusta da fare ed è ovviamente una grande opportunità per lui. L'ha attesa a lungo e si è fatto trovare pronto. Sono sicuro che farà un buon lavoro. Essere chiamati all'ultimo minuto non è la cosa più semplice ma - lo ripeto - credo sia la decisione giusta per Haas F1 Team".

Così il Team Principal Guenther Steiner ha motivato la decisione di offrire a Pietro Fittipaldi la chance di fare il suo esordio in Formula Uno, passaggio chiave per la carriera dell 24enne nipote di Emerson.

Nato il 25 giugno 1996 a Miami, Pietro nel 2017 ha conquistato con il team Lotus il titolo della Formula v8 3.5 per poi disputare sei gare della Indycar World Series nel 2018 con il Dale Coyne Racing: la prima e le ultime cinque, al rientro dal gravissimo incidente del 5 maggio - costatogli la frattura di entrambi gli arti inferiori - nelle prove della 6 Ore di Spa-Francorchamps del WEC. Nel 2019 (già sotto contratto con Haas), Fittipaldi ha poi preso parte senza troppa fortuna con l'Audi al campionato tedesco DTM. Il suo fratello minore - Enzo - più giovane di cinque anni, sta lui pure tentando la carriera di pilota automobilistico ed è uno delle giovani promesse della Ferrari Driver Academy. Queste intanto le prime parole di Pietro, dopo avere appreso la notizia del suo ormai prossimo esordio nel Mondiale:

"Prima di tutto sono felice che Romain stia tutto sommato bene. Siamo tutti più solevati, visto che ha riportato ferite di poco conto rispetto alla gravità dell'incidente. Ovviamente, queste non sono le circostanze che avrei voluto per il mio debutto ma sono molto riconoscente a Gene Haas ed a Guenther Steiner per la fiducia che mi hanno accordato. Quest'anno ho passato molto tempo con il team, sia ai gran premi che per via delle sessioni al simulatore, quindi sono ben integrato con le persone ed anche rispetto alle procedure operative di un weekend di gara. Sarà emozionante correre il mio primo Gran Premio: darò il massimo e non vedo l'ora che arrivi il primo turno di prove venerdì in Bahrain".