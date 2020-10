Ha vinto tutto con Schumacher, ha accolto Hamilton alla Mercedes: Michael e Lewis "visti" da Ross Brawn

FORMULA 1

STEFANO GATTI

È Stato il Direttore Tecnico della Ferrari ai tempi dell'epopea rossa di Michael Schumacher e poi Team Principal della Mercedes fino al 2013, prima stagione di Lewis Hamilton sotto.... la stella di Stoccarda. Ross Brawn ha conosciuto bene entrambi. Dei due primatisti di vittorie nella storia della Formula Uno l'attuale Direttore delle Operazioni del Mondiale ha fatto un ritratto essenziale e, per questo, estremamente efficace.

"Michael era un pilota sotto molti punti di vista 'teatrale' nei weekend di gara ed al tempo stesso una persona molto riservata nella vita di tutti i giorni. Lewis è praticamente l'opposto: calmo ma... al tempo stesso 'letale' quando si trova al volante, esprime invece tutto la sua gioia di vivere lontano dal mondo dei Gran Premi".

Di tutti i commenti espressi, i pensieri condivisi, i paralleli delineati tra Hamilton e Schumacher in occasione della 91esima vittoria di Lewis al GP dell'Eifel, quello di Ross Brawn ci sembra il più azzeccato, riassuntivo ed anche rispettoso delle differenti personalità del sette volte campione del mondo e del pilota che ne ha preso il posto nel 2013 alla Mercedes. Aprendo, già la stagione successiva, una dominazione del Mondiale che dura tuttora e che - tranne nel 2016 con Nico Rosberg - ha avuto proprio nel Re Nero il suo interprete assoluto. Pronto a diventare primatista solitario (magari già tra un paio di domeniche a Portimao) e in grado di andare in tripla cifra nel 2021, Hamilton incassa in prospettiva da Brawn la predestinazione al titolo simbolico di campione più grande di tutti i tempi.

"Schumacher diceva sempre che i record sono fatti per essere battuti, ma ammetto che non mi sarei mai aspettato di vedere il suo primato di vittorie battuto così presto. Impossibile tra l'altro anche solo immaginare che Hamilton si fermi qui. Per come sta dominando la scena attuale, credo che nei prossimi anni Lewis sposterà il limite in alto in modo stupefacente".