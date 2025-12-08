Grandi manovre 2026: Lambiase e Verstappen si separano?

"È stato un anno emozionante, e non mi riferisco solo ai risultati in pista. Non ho intenzione di scendere nei dettagli, ma è stato difficile: sono molto felice di poter lavorare con una persona così appassionata. Certo, è il mio ingegnere di gara, ma io lo vedo come un amico. Abbiamo vissuto insieme tante esperienze emotive e traguardi straordinari. Sono sicuro che era un po' emozionato dopo la bandiera a scacchi. Non aggiungo altro e non vedo l'ora di andare da lui perché a volte quest'anno non è stato facile. Sono solo molto orgoglioso di poter lavorare con uno così bravo e che non si è mai arreso in questa stagione, nemmeno nei momenti difficili."