Grandi manovre 2026: Lambiase e Verstappen si separano?

Nel 2026 l'ingegnere di pista italiano potrebbe non essere più l'interfaccia del quattro volte iridato

di Stefano Gatti
08 Dic 2025 - 15:29
© Getty Images

© Getty Images

Bandiera a scacchi per il rapporto tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase? Nell'immediato dopogara di Yas Marina il quarantacinquenne ingegneri di pista del quattro volte iridato è stato visto coprirsi il volto con le mani sul muretto Red Bull, come a nascondere le sue emozioni. Nato in Inghilterra da genitori italiani, Lambiase sembra destinato a nuovi incarichi nel team di Milton Keynes, promozione che metterebbe fine ad una collaborazione iniziata fin dal debutto di Verstappen nel team al Gran Premio di Spagna del 2016 a Barcellona, atto iniziale (e vincente!) di un filo diretto tra muretto box e abitacolo che ha fruttato quattro titoli iridati, secondo una sintonia straordinaria che molti giudicano pari a quella di Lewis Hamilton con Peter "Bono" Bonnington (oggi ingegnere di pista di Andrea Kimi Antonelli) negli anni Mercedes del sette volte iridato.

© Getty Images

© Getty Images

Alla base della separazione potrebbero esserci anche vicende personali che quest'anno hanno costretto Lambiase a cedere il suo posto in cabina di regia a Simon Rennie in occasione dei Gran Premi di Austria e Belgio.

© Getty Images

© Getty Images

Nel dopogara di Abu Dhabi Verstappen ha fatto riferimento alla questione:

"È stato un anno emozionante, e non mi riferisco solo ai risultati in pista. Non ho intenzione di scendere nei dettagli, ma è stato difficile: sono molto felice di poter lavorare con una persona così appassionata. Certo, è il mio ingegnere di gara, ma io lo vedo come un amico. Abbiamo vissuto insieme tante esperienze emotive e traguardi straordinari. Sono sicuro che era un po' emozionato dopo la bandiera a scacchi. Non aggiungo altro e non vedo l'ora di andare da lui perché a volte quest'anno non è stato facile. Sono solo molto orgoglioso di poter lavorare con uno così bravo e che non si è mai arreso in questa stagione, nemmeno nei momenti difficili."

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
verstappen
2026

