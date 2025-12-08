Grandi manovre 2026: Lambiase e Verstappen si separano?

Nel 2026 l'ingegnere di pista italiano potrebbe non essere più l'interfaccia del quattro volte iridatodi Stefano Gatti
Bandiera a scacchi per il rapporto tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase? Nell'immediato dopogara di Yas Marina il quarantacinquenne ingegneri di pista del quattro volte iridato è stato visto coprirsi il volto con le mani sul muretto Red Bull, come a nascondere le sue emozioni. Nato in Inghilterra da genitori italiani, Lambiase sembra destinato a nuovi incarichi nel team di Milton Keynes, promozione che metterebbe fine ad una collaborazione iniziata fin dal debutto di Verstappen nel team al Gran Premio di Spagna del 2016 a Barcellona, atto iniziale (e vincente!) di un filo diretto tra muretto box e abitacolo che ha fruttato quattro titoli iridati, secondo una sintonia straordinaria che molti giudicano pari a quella di Lewis Hamilton con Peter "Bono" Bonnington (oggi ingegnere di pista di Andrea Kimi Antonelli) negli anni Mercedes del sette volte iridato.
Alla base della separazione potrebbero esserci anche vicende personali che quest'anno hanno costretto Lambiase a cedere il suo posto in cabina di regia a Simon Rennie in occasione dei Gran Premi di Austria e Belgio.
Nel dopogara di Abu Dhabi Verstappen ha fatto riferimento alla questione:
"È stato un anno emozionante, e non mi riferisco solo ai risultati in pista. Non ho intenzione di scendere nei dettagli, ma è stato difficile: sono molto felice di poter lavorare con una persona così appassionata. Certo, è il mio ingegnere di gara, ma io lo vedo come un amico. Abbiamo vissuto insieme tante esperienze emotive e traguardi straordinari. Sono sicuro che era un po' emozionato dopo la bandiera a scacchi. Non aggiungo altro e non vedo l'ora di andare da lui perché a volte quest'anno non è stato facile. Sono solo molto orgoglioso di poter lavorare con uno così bravo e che non si è mai arreso in questa stagione, nemmeno nei momenti difficili."
