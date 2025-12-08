Logo SportMediaset

Milano Cortina, Christillin: "Sarà una edizione bellissima"

08 Dic 2025 - 16:08

"Sarà un'edizione bellissima, se non altro perché ce l'abbiamo in casa. Ci auguriamo che sia tutto pronto. Noi siamo molto orgogliosi di passare il testimone a Milano-Cortina dopo esattamente 20 anni. Guardiamo con estrema attenzione e anche con un grande tifo. Mi piace sottolineare che l'ad di Milano-Cortina Andrea Varnier è stato uno dei nostri più stretti colleghi e collaboratori per Torino 2006. La storia continua, la fiaccola si passa anche in senso metaforico". Così a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Evelina Christillin, ex presidente del Comitato promotore dei Giochi invernali di Torino 2006.

