GP Suzuka, Sainz: "Non si vedeva niente, sono stato fortunato"

f1 giappone

Suzuka amara per Carlos Sainz, costretto al ritiro dopo aver perso la sua F1-75 in avvio di gara

© Getty Images Domenica di Suzuka amara per Sainz, costretto al ritiro dopo aver fatto testacoda in avvio di gara in Giappone. Per il pilota spagnolo è ritiro forzato, con la sua F1-75 danneggiata dall'impatto col muro. L'incidente, causato dall'aquaplaning, è stato sfortunato secondo il ferrarista che però, nel quadro amaro, si è detto fortunato: "Ero fermo a metà pista, non sapevo se mi avessero visto o meno ed ero nelle mani di Dio".

"Sono cose che succedono, ma la verità è che non vedevo niente" ha sottolineato Sainz. Il pilota spagnolo ha poi spiegato cos'è successo: "Ho provato a uscire dalla scia di Perez, ma ho fatto testacoda. In queste condizioni ci sono tanti problemi, tra le prime la visibilità perché con queste macchine non vedi niente. È tutta fortuna quando non vedi, ma l'intermedia porta anche tanto aquaplaning".

Sainz non si è tirato indietro nel far polemica per i due trattori in pista mentre le monoposto giravano alle spalle della Safety Car: "Non vediamo nulla neanche con la Safety, se vai lungo rischi. Siamo sorpresi di quanto successo".