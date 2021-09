GP Russia: caos pioggia, la spunta Hamilton ma Verstappen è 2°, Ferrari a podio con Sainz

GP RUSSIA F.1

Il sette volte iridato si accende da metà gara in poi e torna alla vittoria nel diluvio che sconvolge la classifica nel finale del GP.

di

STEFANO GATTI

Dopo un digiuno di oltre due mesi, Lewis Hamilton torna alla vittoria e centra il100esimo successo nel Mondiale di Formula Uno in un Gran Premio di Russia a lungo dominato da Lando Norris ma riacceso nel finale dalla pioggia che costringe all'errore il pilota della McLaren, alla fine settimo. Sul podio con il vincitore salgono Max Verstappen e Carlos Sainz con la Ferrari. KO nel finale Charles Leclerc.

Arrivata negli ultimi dieci giri del GP, dopo aver stazionato a lungo... sul Mar Nero, la pioggia ha con ogni probabilità privato Lando Norris della sua prima vittoria in Formula Uno, stravolgendo il finale del quindicesimo appuntamento iridato e bagnando la centesima vittoria in Formula Uno di Lewis Hamilton, autore di una prestazione a due facce. Bloccato a lungo alle spalle di Daniel Ricciardo (alla fine quarto), il Re Nero ha cambiato pso dopo il pit stop, lanciandosi all'inseguimento del compagno di squadra dell'australiano. Scattato dalla pole, Norris ha subito al via il sorpasso da parte di Carlos Sainz, in pratica aprendo la porta al ferrarista nel tentativo di difendersi... da Hamilton. Problemi di gomme hanno però presto impedito al ferrarista di difendersi dagli attacchi di Lando che ha poi dominato il GP, tenendo botta ad Hamilton fino alla pioggia che ha iniziato a cadere nel finale. Il pilota di Bristol ha tenuto duro con le gomme da asciutto (mentre Hamilton si fermava a montare le "rain"), finendo però on il commettere l'errore che lo ha costretto ad accontentarsi del settimo posto.