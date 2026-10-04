NAPOLI

Napoli, De Bruyne e Hojlund brillano in nazionale e Allegri prende appunti…

L’attaccante danese a segno due volte, il leader del Belgio ha ritrovato la sua zolla preferita

di Carlo Landoni
04 Ott 2026 - 13:29
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L'esultanza è alla Cristiano Ronaldo, il gol è una prelibatezza, la maglia della Danimarca è un balsamo rigenerante. Stessa azione, identica giocata, esiti differenti: stoppato da Pessina in Napoli-Bologna, in gol in Danimarca-Portogallo. Hojlund e la sua nazionale, tre partite due reti e contro avversari di livello (Norvegia e appunto Portogallo). Numeri da attaccante vero, ma soprattutto segnali di risveglio, di una condizione atletica in crescita, di una mira aggiustata.

Se la statistica sui gol attesi può avere un significato, incrocio con il Galles a parte, quantomeno contro norvegesi e portoghesi l'attaccante del Napoli ha mostrato dati incoraggianti: tre conclusioni e un gol con la Norvegia con una percentuale di expective gol dello 0,65 e 2 tiri e una rete con il Portogallo e uno 0,40 di gol attesi. Allegri osserva con attenzione perché sino a questo momento il danese in campionato è andato a segno solo due volte, per di più centri che si è costruito da solo. 

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L'aria di casa rigenera anche De Bruyne, ancora leader del Belgio. Sono segnali incoraggianti quelli che KDB spedisce dalla nazionale: il talento di Drongen può fare ancora la differenza purché occupi una zona del campo più vicina alla porta avversaria, purché sia coinvolto nello sviluppo del gioco con continuità, purché giochi tra le linee dove la sua qualità può essere ancora decisiva trovando un compagno che attacchi lo spazio o calciando direttamente in porta.

Cosa che al momento riesce con più difficoltà al Napoli, con cui ha segnato appena un gol contro il Genoa. Del resto dopo la doppietta alla Turchia De Bruyne ha lanciato un messaggio pungente ad Allegri: “Il calcio offensivo di Van Bommel mi si addice e anche fisicamente sto meglio”, la sentenza di KDB.

Dall'Hojlund della Danimarca e dal De Bruyne del Belgio notizie incoraggianti che devono diventare conferme anche al Napoli.

Dedicata alle notti europee e con il "Corsiero del Sole": Napoli, ecco la terza maglia per la Champions

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