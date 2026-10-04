Napoli, De Bruyne e Hojlund brillano in nazionale e Allegri prende appunti…

Se la statistica sui gol attesi può avere un significato, incrocio con il Galles a parte, quantomeno contro norvegesi e portoghesi l'attaccante del Napoli ha mostrato dati incoraggianti: tre conclusioni e un gol con la Norvegia con una percentuale di expective gol dello 0,65 e 2 tiri e una rete con il Portogallo e uno 0,40 di gol attesi. Allegri osserva con attenzione perché sino a questo momento il danese in campionato è andato a segno solo due volte, per di più centri che si è costruito da solo.