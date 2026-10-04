Verstappen: "Ho avuto tutto sotto controllo": Antonelli: "Abbiamo sofferto, oggi mi accontento"
Il leader del Mondiale riconosce la superiorità del vincitore e fa un passo decisivo verso il titolo iridatodi Stefano Gatti
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Nel dopogara di Sepang Max Verstappen festeggia orgogliosamente la prima vittoria della power unit Red Bull-Ford e si frega già le mani in vista della prossima stagione. Kimi Antonelli accetta il verdetto della pista, mentre George Russell maledice la sfortuna che lo ha colpito duramente a Sepang e... quella di un'intera stagione.
MAX VERSTAPPEN
"È davvero molto bello vincere qui dopo i tanti problemi di inizio stagione e grazie ai progressi che abbiamo fatto nel corso del Mondiale. Sono contento e fiero per me stesso e per tutti noi. Oggi sono successe tante cose: nei giri dietro alla Safety Car ho perso potenza ma abbiamo fatto la scelta giusta per quanto riguarda le gomme, così dopo aver pattinato al via ho rimontato le Mercedes e da lì in avanti ho potuto fare il mio passo. Anche dopo l'ultima Safety Car ho sempre avuto tutto sotto controllo". È un momento speciale questo: è stata una stagione molto difficile all'inizio ma la vittoria entro l'anno era il nostro obiettivo. Riuscirò a ripetermi da qui a fine stagione? Non sono in lotta per il titolo, quindi non conta molto ma il trend è positivo e le prospettive sono molto buone in vista del prossimo anno".
KIMI ANTONELLI
"Beh, oggi abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile. Congratulazioni a Max e alla Red Bull per il loro weekend. Non avevamo il loro passo o meglio, andavo bene sul bagnato, a parte qualche bloccaggio, ma non avevo il passo di Max sull'asfalto asciutto. Sicuramente il nostro pacchetto di aggiornamenti ci ha dato qualche problema. Credo che a Singapore faremo un confronto tra le due opzioni nel primo turno di prove libere di Singapore perché qui c'erano condizioni particolari. A Singapore si girerà con il fresco, là avremmo un responso più attendibile. Per noi c'è ancora un po' di lavoro da fare. Abbiamo sofferto più del solito, quindi sono contento del secondo posto. Sepang è una pista fantastica e i fans lo sono altrettanto. Speriamo di poter tornare anche in futuro".
GEORGE RUSSELL
"Non mollo ancora ma ormai è molto improbabile che possa tornare in lizza nella corsa al titolo. Devo semplicemente prendere una gara alla volta. Quest'anno la fortuna non è mai stata dalla mia parte. Al contrario: sono stato molto sfortunato".