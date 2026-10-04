Verstappen: "Ho avuto tutto sotto controllo": Antonelli: "Abbiamo sofferto, oggi mi accontento"

"È davvero molto bello vincere qui dopo i tanti problemi di inizio stagione e grazie ai progressi che abbiamo fatto nel corso del Mondiale. Sono contento e fiero per me stesso e per tutti noi. Oggi sono successe tante cose: nei giri dietro alla Safety Car ho perso potenza ma abbiamo fatto la scelta giusta per quanto riguarda le gomme, così dopo aver pattinato al via ho rimontato le Mercedes e da lì in avanti ho potuto fare il mio passo. Anche dopo l'ultima Safety Car ho sempre avuto tutto sotto controllo". È un momento speciale questo: è stata una stagione molto difficile all'inizio ma la vittoria entro l'anno era il nostro obiettivo. Riuscirò a ripetermi da qui a fine stagione? Non sono in lotta per il titolo, quindi non conta molto ma il trend è positivo e le prospettive sono molto buone in vista del prossimo anno".