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Hamilton: "Ho tenuto giù la testa e sono sul podio". Leclerc: "Dobbiamo fare un passo avanti sulle strategie"

Il Team Principal Vasseur torna sulle scelte della cabina di regia ferrarista e guarda già a Singapore

di Stefano Gatti
04 Ott 2026 - 13:50
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Nelle dichiarazioni dell'immediato dopogara il clan ferrarista festeggia un risultato finale che sembrava fantascienza dopo l'avvio horror ma se Lewis Hamilton sottolinea giustamente il terzo gradino del podio, Charles Leclerc e soprattutto il Team Principal Vasseur riflettono sulle scelte iniziali che hanno impedito alla Scuderia di fare ancora meglio.

LEWIS HAMILTON

"Congratulazioni a Max innanzitutto. Per noi è stata una gara durissima a causa della scelta di gomme sbagliata che abbiamo fatto all’inizio. Pensavamo che anche Max avrebbe scelto le gomme da asciutto ma ci sbagliavamo. È stato molto difficile vedere tutti gli altri andarmi via alla partenza e nel corso del primo giro ma ho tenuto la testa giù. Alla fine sono sul podio dopo che all'inizio ero un minuto dietro al leader. Onestamente è la più bella delle tante gare che ho corso qui a Sepang negli anni". 

CHARLES LECLERC

"Diversificare le strategie è sempre un rischio perché in queste condizioni non ci sono vie di mezzo: una macchina va benissimo, l'altra malissimo. Pensavamo di aver fatto la scelta giusta ma ci sbagliavamo. Da questo punto di vista altre squadre sono più avanti di noi e penso in particolare alla Red Bull. Oggi abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare all'inizio e abbiamo fatto bene quello che potevamo fare bene nel finale. Alla fine abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile per oggi, anche se ci fossero state condizioni normali. Queste macchine si possono guidare sul bagnato? Mah, penso che attualmente sul bagnato non abbiamo tutto il controllo di tutta la potenza che possiamo avere dalla power unit".   

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Quando sei convinto che la tua scelta sia quella giusta, devi metterla in atto con tutte e due le macchine e questo vale per tutti. All'inizio infatti la griglia era equamente divisa a metà tra gomme da asciutto a da bagnato ma è andata come è andata con i dati che avevamo a disposizione. Solo alla fine primo giro sai se la scelta che hai fatto è stata quella giusta oppure no ed è ormai tardi per tornare indietro. All'inizio Max ha perso la power unit, poi subito dopo noi e credo anche Bortoleto. Non è ancora chiaro ma credo si sia trattato di un problema del software FIA, che infatti è stato cambiato durante la sospensione. Nel complesso però per noi una prestazione forte e convincente: terzo e quarto posto dopo tutto quello che è successo è un gran bel risultato. Ora cerchiamo di fare meglio e soprattutto con meno patemi a Singapore".

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