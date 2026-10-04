Hamilton: "Ho tenuto giù la testa e sono sul podio". Leclerc: "Dobbiamo fare un passo avanti sulle strategie"

"Quando sei convinto che la tua scelta sia quella giusta, devi metterla in atto con tutte e due le macchine e questo vale per tutti. All'inizio infatti la griglia era equamente divisa a metà tra gomme da asciutto a da bagnato ma è andata come è andata con i dati che avevamo a disposizione. Solo alla fine primo giro sai se la scelta che hai fatto è stata quella giusta oppure no ed è ormai tardi per tornare indietro. All'inizio Max ha perso la power unit, poi subito dopo noi e credo anche Bortoleto. Non è ancora chiaro ma credo si sia trattato di un problema del software FIA, che infatti è stato cambiato durante la sospensione. Nel complesso però per noi una prestazione forte e convincente: terzo e quarto posto dopo tutto quello che è successo è un gran bel risultato. Ora cerchiamo di fare meglio e soprattutto con meno patemi a Singapore".