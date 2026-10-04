F1 Bahrain 2026, pioggia torrenziale sul circuito di Sepang prima del via

Partenza posticipata per il GP di F1 del Bahrain, che si corre in Malesia per via della situazione geopolitica nel Medio Oriente. La pioggia intensa che si è abbattuta su Sepang ha allagato la pista inducendo la direzione gara a ritardare il via, inizialmente in programma alle ore 9 italiane. Non è poi bastato il primo tentativo di partenza, visto che numerose monoposto, tra cui la Ferrari di Hamilton, hanno manifestato problemi tecnici proprio a causa della pioggia.