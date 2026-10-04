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© x | Pioggia a Sepang nel 2026
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F1 Bahrain 2026, pioggia torrenziale sul circuito di Sepang prima del via

Il via del Gran Premio del Bahrain 2026, che si corre a Sepang, è stato ritardato per la forte pioggia scesa in Malesia

04 Ott 2026 - 10:00
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Partenza posticipata per il GP di F1 del Bahrain, che si corre in Malesia per via della situazione geopolitica nel Medio Oriente. La pioggia intensa che si è abbattuta su Sepang ha allagato la pista inducendo la direzione gara a ritardare il via, inizialmente in programma alle ore 9 italiane. Non è poi bastato il primo tentativo di partenza, visto che numerose monoposto, tra cui la Ferrari di Hamilton, hanno manifestato problemi tecnici proprio a causa della pioggia.

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