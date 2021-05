GP Monaco: Verstappen "regola" Sainz: Norris a podio; Hamilton (7.) perde la testa della generale, Bottas ko ai box

GP MONACO F.1

Il pilota olandese resiste alla pressione della Ferrari di Sainz, si aggiudica la vittoria nel Principato e sale in vetta alla classifica generale.

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen mette a segno a Montecarlo il suo successo successo più prestigioso e - grazie al deludente settimo posto di Lewis Hamilton - prende il comando della classifica generale (105 punti a 101). Dopo la debacle del poleman Leclerc (che non ha preso il via per un problema ad un semiasse), Carlos Sainz regala il secondo posto alla Ferrari. Lando Norris resiste alla pressione di Sergio Perez e sale sul podio. Giornata nera Mercedes: Valtteri Bottas si arrende al pit stop: pneumatico anteriore destro bloccato.

Carlos Sainz salva il bilancio ferrarista di Montecarlo dopo il forfait di Charles Leclerc ancora prima del via per un problema sul portamozzo posteriore sinistro ma l'impresa la compie Max Verstappen che in un colpo solo vince il suo primo GP di Monaco (dove non era mai salito sul podio nelle cinque partecipazioni precedenti) e sorpassa un irriconoscibile Lewis Hamilton che non va oltre il settimo posto finale, "sigillo" di una domenica ben poco principesca per il team campione del mondo, culminata nel tragicomico pit stop con incluso abbandono di Valtteri Bottas a causa dello pneumatico anteriore destro che non ne vuole sapere di abbandonare la propria sede.

Priva dell'autore della pole position Leclerc, la 78esima edizione del GP ha vissuto per tutti i primi trenta giri (quasi metà distanza) sul tentativo di fuga di Verstappen che - in griglia - aveva puntato il muso della sua RB16B direttamente sul cordolo interno di Sainte Devote, per respingere il prevedibile attacco di Bottas, al via dalla seconda fila ma senza più la Ferrari di Leclerc a sbarrargli il passo. A sbloccare l'inerzia della gara il pit stop di Lewis Hamilton (giro 30, appunto), immediatamente seguito da quello del compagno di squadra finlandese che però - come detto - ha finito lì una gara che lo aveva fino a quel momento visto secondo alle spalle di Verstappen e davanti alla Ferrari di Sainz. Rimasto alle spalle di Pierre Gasly anche dopo la sosta, il sette volte iridato ed il francese di Alpha Tauri sono stati entrambiscavalcati in questa fase sia dalla Red Bull di Sergio Perez (passato inun clpo solo dall'ottava alla quarta posizione!), sia dall'Aston Martin di Sebastian Vettel, avviato a completare nel migliore dei modi la sua miglior performance di questa stagione.

Nella seconda metà del GP, Sainz ha prodotto il massimo sforzo per mettere sotto pressione ed andare a prendere Verstappen, fino a portarsi (con la... collaborazione dei doppiati) a poco più di due secondi dalla Red Bull numero 33 ma il pilota olandese - inquadrato per qualche giro dal mirino della Rossa numero 55 - si è difeso senza troppo affanno ed il ferrarista ha dovuto rinunciare al sogno della vittoria. Quella che permette a Max di prendere la testa della classifica generale e di farlo per la prima volta nella sua carriera.

Alle loro spalle, Lando Norris è ugualmente riuscito nel finale di gara a bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di attacco da parte di Perez, impresa riuscita solo ed unicamente grazie alle caratteristiche del tracciato monegasco (la Red Bull del messicano era nettamente più veloce) mentre Vettel e Gasly hanno chiuso al quinto ed al sesto posto davanti ad un Hamilton... incavolatissimo con il proprio box per il pit stop a suo dire prematuro e "suicida". A dieci giri dal termine il Re Nero (ampiamente in vantaggio su Lance Stroll, infatti ottavo al traguardo) si è fermato di nuovo per montare un treno di supersoft e prendersi il punto-bonus del giro più veloce in gara che ha permesso a Lewis di limitare a quattro lunghezze il ritardo da Verstappen ed alla Mercedes di restare ad un solo punto dalla Red Bull stessa, passata al comando tra i Costruttori: 149 a 148. Mentre la sfida per il ruolo di terza forza ha visto la Ferrari ridurre a due punti il distacco dalla McLaren: 80 a 78.

Sul terzo gradino del podio nel GP, Norris recupera l'identica posizione della generale, superando di nuovo Bottas (56 a 47) al termine di un weekend quasi perfetto per il pilota di Bristol che - in gara come già in prova - ha umiliato Daniel Ricciardo, oltretutto doppiandolo al 52esimo dei 78 giri in programma. Il pilota australiano ha chiuso in dodicesima posizione il GP che ha vinto non più tardi di tre anni fa (e nel quale ha conquistato due volte la pole position) e fa parte di un tris di vincitori di Montecarlo (completato da Raikkonen ed Alonso, undicesimo e tredicesimo) finiti alle spalle di Antonio Giovinazzi. Il "nostro" chiude la top ten e conquista il suo primo punto iridato del 2021, alle spalle della Alpine di Esteban Ocon, nono al termine di un weekend che - per il team francese - ha segnato un netto paso indietro rispetto alle buone esibizioni di Portimao e Barcellona.