Qualifiche GP Miami, Leclerc: "Pole fantastica, domani per vincere". Sainz: "Sarà una gara interessante"

f1 miami

Uno-due Ferrari in prima fila, con Charles Leclerc che conquista la terza pole della stagione

Miami è dolcissima per la Ferrari in qualifica, con la prima fila conquistata dai piloti del Cavallino Rampante davanti alle Red Bull. A conquistare la pole è Charles Leclerc, alla pole numero 12 della carriera: "È incredibile essere qui, vedere tutti questi tifosi mi ha motivato tanto. È fantastico, il weekend di Imola non è andato bene e siamo qui per fare meglio". Miami, una prima fila tutta Rossa





































































1 di 36 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 36 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Ho conquistato la pole, ora vogliamo completare l'opera domani. Sono veloci in rettilineo, noi in curva, sarà una battaglia dura domani che speriamo di vincere noi" ha sottolineato il monegasco.

Secondo posto in griglia di partenza per Carlos Sainz, in netta ripresa dopo l'incidente subito nella giornata di ieri: "Dopo l'incidente in FP2 non è stato facile riprendere fiducia in un circuito difficile. Ho fatto due giri molto buoni, mi accontento per poi lottare presto per la pole. Domani sarà interessante, può succedere di tutto. Non ho fatto la simulazione di gara, ma ho fiducia nella macchina e sono sicuro che possiamo fare un buon lavoro".