GP Italia, Fontana: "Edizione ancor più speciale alla vigilia di Milano Cortina 2026"

Il presidente di Regione Lombardia ha confermato nuovi interventi n Autodromo per quaranta milioni di euro

di Stefano Gatti
02 Set 2025 - 14:37
© Ufficio Stampa Regione Lombardia

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

"È l’evento più importante del calendario sportivo in Lombardia e a livello nazionale. Un'edizione quest’anno ancora più speciale, poiché si svolge alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un altro appuntamento di rilevanza mondiale, che la nostra Regione avrà l’onore di ospitare e segnerà la storia del nostro Paese". 

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione della conferenza stampa alla presentazione dell'edizione 2025 del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in programma domenica 7 settembre a Monza.

"Il Gran Premio di Monza è un evento che rappresenta non solo una tradizione storica ma che è simbolo di innovazione, competitività e internazionalizzazione del Sistema Lombardia. L’evento al Tempio della velocità è un punto fisso per gli appassionati delle quattro ruote che genera sviluppo economico e sociale per l’intero territorio regionale. Ed è per questo che grazie all’impegno istituzionale sinergico, stiamo costantemente investendo per mantenere il circuito all’avanguardia, garantendo standard elevati di sicurezza e innovazione tecnologica. Un’azione costante e proficua che ci permette di offrire uno spettacolo unico, capace di coinvolgere, stupire, emozionare e - soprattutto - far sì che Monza sia un appuntamento imperdibile per il calendario di Formula 1".

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

L’edizione di quest’anno rappresenta, infatti, un ulteriore motivo di orgoglio: Monza e la Formula 1 hanno rinnovato il proprio legame per altri sei anni. L'annuncio del prolungamento del contratto fino al Gran Premio del 2031, arrivato sul finire della scorsa stagione sportiva, segue i significativi lavori di ammodernamento all’Autodromo Nazionale Monza effettuati per il Gran Premio del 2024. Il 2024 è stato l’anno di importanti interventi di rinnovo del circuito, a partire dal manto stradale e dalla messa in sicurezza di quattro sottopassi di accesso per i visitatori.

“Regione Lombardia ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere questo impianto, come abbiamo confermato oggi durante la conferenza stampa firmando l’atto aggiuntivo che individua i nuovi interventi sull’Autodromo per circa 40 milioni di euro. Ricordo che oltre a questi investimenti si stanno realizzando altri lavori per rendere sempre più attrattivi il parco e la Villa Reale. Stiamo lavorando per mettere a punto una nuova concessione che permetta a Monza di essere per ancor più tempo protagonista di un evento tanto eccezionale consolidiamo l’esperienza del premio Anello della Regina, un riconoscimento che Regione Lombardia e Comune di Monza assegneranno al pilota più veloce delle sessioni di qualifica. Il manufatto di pregio vuole essere un simbolo della storia, della tradizione e delle radici lombarde, una fantastica rappresentazione in mondovisione di ciò che sanno fare i nostri artigiani".

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

Il manufatto, un pezzo unico esclusivo per l'evento, è stato realizzato e prodotto dal maestro orafo monzese Guido Guzzi che, pur ispirandosi alla Corona Ferrea, ha inserito richiami della bandiera a scacchi e del tricolore italiano.

"Per il Gran Premio di Monza - ha detto l'assessore a Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Franco Lucente, presente alla conferenza stampa - abbiamo potenziato il servizio di trasporto pubblico con corse straordinarie in modo da garantire l'accesso all'autodromo in maniera semplice e sicura per tutti i cittadini".    

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

© Ufficio Stampa Regione Lombardia

