GP Gran Bretagna, Binotto: "Contento per Sainz, su Leclerc scelta razionale e occasione persa"

Il team principal Ferrari è soddisfatto per i risultati ottenuti a Silverstone, anche se dal lato box di Lecler è pronto ad alzarsi un nuovo polverone

Poteva essere doppietta, ma alla fine l'unico a far festa in casa Ferrari è Carlos Sainz. Dal team principal della Rossa Mattia Binotto arrivano i complimenti allo spagnolo, ma non si può non parlare dell'ennesima scelta dal muretto che ha penalizzato Leclerc: "Occasione persa, stava vincendo a pochi giri dalla fine e Ocon poteva trovarsi un altro posto dove fermarsi. Non c'era spazio per il doppio pit stop, dovevamo decidere di fermare solo uno e abbiamo fermato Carlos perché Leclerc era davanti e aveva le gomme più fresche, Eravamo convinti in un degrado delle soft maggiore, ma non è andata così". Silverstone, dalla paura alla gioia Ferrari



























































"C'è del razionale dietro le scelte che abbiamo fatto, non è una scelta fatta a caso. A Leclerc ho detto che ha fatto un garone, il risultato c'è e l'ho calmato" ha spiegato Binotto, che al termine della gara è stato visto a colloquio con il monegasco.

Su Sainz ha poi aggiunto: "Contentissimo per Sainz, che vince la prima e vince con Ferrari. Ha ottimizzato, ha dato il massimo ed è una vittoria meritata. Era importante tornare a vincere e farlo qui in casa loro è bello. Non ci sarà da parlare con Carlos per quello che è successo alla ripartenza, è stato bravissimo e gli abbiamo detto di fare quanto più possibile per difendere le posizioni. Il suo è uno spirito di squadra, non va assolutamente ripreso".

Ora testa alla prossima gara in Austria: "Andiamo a Spielberg per vincere, speriamo di togliere altri punti a Red Bull. Mercedes è tornata, non so come farannoperò a gestire il budget cap perché ogni weekend portano una macchina nuova".