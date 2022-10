GP del Messico, Verstappen: "Voglio vincere ancora". Hamilton: "Gomma sbagliata"

f1 messico

Messico da record per l'olandese che conquista il 14° successo stagionale

Un GP del Messico da record per Max Verstappen, col quattordicesimo successo stagionale per l'olandese che inserisce il proprio nome sempre più nella storia della Formula 1. Una gara da incorniciare per il due volte iridato che non sbaglia nulla dalla prima all'ultima curva, un successo mai in discussione: "Ho tenuto alta la concentrazione, abbiamo avuto una strategia diversa e il passo è stato molto positivo".

"Abbiamo gestito le gomme, hanno funzionato al meglio. Questo record è fantastico, farlo qui è incredibile. È stata una stagione incredibile, ce la stiamo godendo e vogliamo vincere ancora" ha detto il campione del Mondo.

HAMILTON: "GOMME SBAGLIATE"

Secondo posto finale per Lewis Hamilton, che però non è felice del risultato: "Questo pubblico è stato straordinario, è stata una grande gara e un gran weekend. La Red Bull è stata molto forte e veloce, la gomma dura non è stata giusta per noi ma comunque congratulazioni a Max".

PEREZ: "PUBBLICO FANTASTICO"

Sergio Perez, nel GP di casa, chiude col terzo posto e tanti sorrisi, anche se l'obiettivo sarebbe stato un altro: "Ho il massimo e fatto del mio meglio, ho spinto e purtroppo non sono riuscito a superare Lewis perché sono uscito di pista. Mi sono accontentato del terzo posto, superare è stato difficile e potevamo essere più vicini. È un bel podio, avrei voluto di più. Una gara incredibile, ringrazio il pubblico per il sostegno. La tifoseria migliore che ci sia".