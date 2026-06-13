Gp Catalunya: Russell domina le libere tre, Antonelli settimo e investigato

La Mercedes torna a fare la voce grossa: stavolta, però, è George Russell a farlo nelle FP3 di Barcellona. Il britannico è il più veloce nell'ultima sessione di prove prima delle qualifiche, in programma alle 16. Il suo tempo è di 1'15"679, migliore di almeno due decimi rispetto a quello di tutti gli altri in pista. A inseguire è la McLaren con Oscar Piastri, a +0"214, mentre sul gradino virtuale del podio c'è uno Charles Leclerc (+0"243) a caccia di un risultato positivo per dimenticare il disastro di Montecarlo. La Ferrari è terza per soli tre centesimi, poi il campione del Mondo in carica Lando Norris (+0"246). Quinta l'altra monoposto del Cavallino Rampante, con Hamilton però a più di sette decimi (+0"702) di distacco.