Gp Catalunya: Russell domina le libere tre, Antonelli settimo e investigato

Il sabato di Barcellona si apre nel segno di George Russell, il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalogna in Formula 1. Il britannico della Mercedes chiude in 1'15"679 davanti alla McLaren di Oscar Piastri (+0"214) e alla Ferrari di Charles Leclerc (+0"243). Quinta l'altra rossa con Hamilton (+0"702) davanti a Verstappen (+0"755), continuano i problemi per Kimi Antonelli, settimo a +0"821, nervoso con Stroll e investigato. Alle 16 le qualifiche.
La Mercedes torna a fare la voce grossa: stavolta, però, è George Russell a farlo nelle FP3 di Barcellona. Il britannico è il più veloce nell'ultima sessione di prove prima delle qualifiche, in programma alle 16. Il suo tempo è di 1'15"679, migliore di almeno due decimi rispetto a quello di tutti gli altri in pista. A inseguire è la McLaren con Oscar Piastri, a +0"214, mentre sul gradino virtuale del podio c'è uno Charles Leclerc (+0"243) a caccia di un risultato positivo per dimenticare il disastro di Montecarlo. La Ferrari è terza per soli tre centesimi, poi il campione del Mondo in carica Lando Norris (+0"246). Quinta l'altra monoposto del Cavallino Rampante, con Hamilton però a più di sette decimi (+0"702) di distacco.
Poco dietro Lewis c'è Verstappen (+0"755), il primo a condurre il gruppo di delusi. Il più importante è certamente Kimi Antonelli: il leader del Mondiale incassa 821 millesimi, ma soprattutto non ha mai modo di far davvero partire l'assalto al giro veloce vista la quantità di macchine che ogni volta occupano la pista al suo passaggio. Un nervosismo in parte percepito anche nei team radio dell'italiano, che all'ultimo mette nel mirino per questa sua polemica Stroll. Completano la top 10 Hadjar, Hulkenberg e Lindblad. In attesa di qualifiche e gara, da Barcellona arriva una prima sensazione: gli inseguitori di Antonelli potrebbero avere una grande chance in questo weekend in Catalogna.