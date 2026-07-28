Italia, Malagò annuncia: "Mancini migliore ct possibile, Ranieri sarà direttore tecnico"

Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo ct della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente Figc lo ha annunciato al Consiglio federale di oggi martedì 28 luglio e poi confermato in conferenza stampa: "La migliore scelta possibile, e dal punto di vista economico ha avuto grande sensibilità rispetto al budget federale. L'addio del 2023? Ho fatto tutte le valutazioni possibili ma so che si è scusato". Sul nome di Antonio Conte: "È un allenatore che ha una storia che parla da sola. Ho un buonissimo rapporto con lui, ma qui qualcuno continua a ragionare in modo diverso rispetto alla realtà di oggi, che non è la realtà di ieri".