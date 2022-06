GP Canada, Sainz: "Gara incredibile, ci riproverò". Leclerc: "A Silverstone per vincere"

f1 canada

Lo spagnolo è andato vicinissimo al primo successo in carriera, ora ci vuole riprovare subito

Sembrava essere a portata di mano e a un passo il primo trionfo in Formula 1 di Carlos Sainz, ma alla fine il madrileno ha chiuso il GP del Canada al secondo posto alle spalle di Verstappen. Un duello fino all'ultimo quello tra lo spagnolo e l'olandese, col ferrarista che è comunque soddisfatto per il risultato ottenuto: "È stata una gara incredibile, ho spinto tanto e ho dato tutto. Ci ho provato in qualsiasi modo, ma non avevo modo di superarlo". Montreal è dolce per Verstappen













































































"Siamo stati molto veloci, ma ci è mancata qualcosa per superare. Siamo fiduciosi e contenti del passo gara, abbiamo messo pressione. Le abbiamo provate tutte, mi prendo tutti gli aspetti positivi di questa domenica e ci riproverò la prossima volta" le parole dello spagnolo.

Quinto posto in rimonta dal 19° in griglia per Charles Leclerc, soddisfatto del risultato complessivo al termine di una gara che poteva di certo essere più complicata: "Alla fine mi sono divertito tanto, ma all'inizio è stato frustrante. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon che aveva gomme migliori e non sono riuscito a sorpassare. Poi appena ho fatto il pit c'è stato questo piccolo errore e sicuramente poteva andare meglio. È sempre bello essere soddisfatti, ma di un quinto posto non posso di certo essere contento. Sono rimasto calmo, ho aspettato perché sapevo fosse una gara di pazienza. Dal 19° al 5° posto è bene, ora puntiamo a Silverstone per vincere. Sono 49 punti da Max, due vittorie ed è fatta. Sembra facile, ma non lo è (ride, ndr). La performance per tornare davanti c'è".

BINOTTO: "ALTRO ERRORE NEL PIT, SERVE WEEKEND PERFETTO"

Soddisfatto anche il team principal Mattia Binotto: "Dobbiamo andare all'attacco ogni gara, anche se questo weekend è stato di certo in difesa. Abbiamo guadagnato tanti punti nonostante pensassimo di subire di più, ma ci siamo anche resi conto che l'affidabilità è un problema per tutti. Avere due motori freschi dà respiro, i problemi ci sono e andranno risolti. Prima della gara avevamo detto che serviva pazienza, Leclerc l'ha avuta e anche dal muretto lo siamo stati. Sainz? Sta guadagnando fiducia gara dopo gara, sapevamo che poteva lottare ed è un peccato perché forse aveva qualcosa in più. Per vincere serve un weekend perfetto, Carlos ha pagato tanto la qualifica. Ci ha provato, ha fatta un piccolo errore. Non è stata per questa, ma la prossima volta ci riuscirà".

Sui pit stop ha invece commentato: "Siamo stati sfortunati con Sainz, con Leclerc invece non dovevamo aspettare perché Stroll stava riprendendo il ritmo. A dir la verità è stato il pit di per sé che non è andato bene, ci sono stati degli errori. Serve il weekend perfetto anche per noi dal box, perché è l'ennesimo errore nel pit che non possiamo permetterci. Le prossime gare saranno importanti, Red Bull porterà un grosso sviluppo e vedremo cosa succederà in pista".