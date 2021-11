GP Brasile, Leclerc è pronto: “Dovremo fare tutto in modo perfetto”

FORMULA 1

La Ferrari vuole mantenere il terzo posto nella classifica costruttori. Sainz: “Importante essere davanti alla McLaren ora”

Il quartultimo GP della stagione non cambia l’obiettivo della Ferrari: lottare per il terzo posto nella classifica costruttori, tenendo dietro la McLaren. Charles Leclerc fa il punto nella conferenza stampa che apre il weekend di Interlagos: “Non possiamo stare tranquilli, dovremo fare tutto perfetto. Io e Sainz siamo un buon team”. Lo spagnolo ricambia e precisa: “È importante essere davanti a questo punto, anche per come abbiamo recuperato”.

La Ferrari guarda con crescente ottimismo al finale di stagione. La scuderia di Maranello arriva al GP in Brasile, quartultima prova della stagione, in terza posizione nella classifica costruttori, con tutta l’intenzione di difenderla dalla McLaren. Ne è ben consapevole Charles Leclerc, che nella conferenza stampa di Interlagos precisa: “Di sicuro non possiamo stare tranquilli. Dovremo fare tutto perfetto questo weekend, la McLaren è davvero vicina nel campionato costruttori. Sono forti, quindi dovremo concentrarci su noi stessi per fare tutto perfettamente. Nelle ultime sei gare abbiamo fatto buoni progressi e chiuso il gap da loro”.

Il monegasco parla poi della sprint race: “Sono contento che il Brasile abbia il nuovo format, di solito il venerdì è un po’ noioso. Con le qualifiche il primo giorno del weekend sarà più emozionante per tutti. Io e Sainz siamo un buon team. Siamo competitivi, ci spingiamo l’un l’altro corsa dopo corsa. Impariamo l’uno dall’altro e questo fa bene al progresso della squadra. Penso che la Ferrari sia contenta di noi e siamo contenti di essere compagni di squadra, ora e in futuro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Carlos Sainz: “Vediamo se riusciremo a raggiungere il terzo posto nella classifica costruttori a fine stagione. È importante essere davanti a questo punto, anche per come abbiamo recuperato terreno. Dobbiamo continuare così, il duello con la McLaren è davvero molto tirato. I nostri numeri dicono che loro possono essere superiori qui. Ma di mezzo decimo, non di più. La gara sarà tirata, anche l’Alpha Tauri dovrebbe essere nel gruppo a lottare”.