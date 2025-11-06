Logo SportMediaset

GP Brasile, Leclerc: “Possiamo fare podio e magari anche qualcosa in più”

Il pilota Ferrari vuole essere tra i protagonisti pure a Interlagos: “In questa pista ci sono spesso gare folli, chissà…”

di Redazione
06 Nov 2025 - 17:09

La Formula 1 scende in pista in Brasile, sullo storico circuito di Interlagos, dove Charles Leclerc proverà a essere ancora protagonista. Reduce dal terzo posto di Austin e dal secondo ottenuto a Città del Messico, il monegasco vuole portare la Ferrari sul podio per la terza gara di fila: “Se saremo perfetti, potremo salire sul podio. Qui ci sono spesso gare folli, quindi, chissà… magari ottenere anche qualcosa in più”.

I recenti podi centrati negli Stati Uniti e in Messico hanno dato nuova carica a Leclerc, fiducioso di poter alimentare l’ottimo momento Ferrari anche in Brasile, come fatto intendere nella conferenza stampa riservata i piloti: “Veniamo qui a Interlagos con lo stesso approccio tenuto nelle ultime gare. Sappiamo che è estremamente difficile ripetere quanto fatto negli Stati Uniti e in Messico, dove siamo stati perfetti dal venerdì alla domenica. Sappiamo di non avere il passo di McLaren e Red Bull e che la Mercedes a volte va forte e altre meno. Concentriamoci quindi su di noi. Adoro questa pista e non la considero negativa per me, vedendo le mie prestazioni in passato. Per un motivo o per l’altro la domenica non è mai andata come volevamo negli anni scorsi, ma, se faremo tutto alla perfezione, sono convinto che potremo salire sul podio. Poi, spesso le gare qui sono folli, quindi chissà… magari potremo ottenere anche qualcosa in più”.

La Ferrari è tornata al secondo posto della classifica costruttori (356 punti), a +1 sulla Mercedes e +10 sulla Red Bull. Con quattro weekend ancora in calendario, l’obiettivo è ovviamente quello di chiudere l’annata alle spalle della sola McLaren, come sottolineato anche da Leclerc: “Sarà una lotta dura. Mi aspetto una Mercedes forte a Las Vegas, come in passato, mentre sulle altre piste credo che Ferrari e Mercedes saranno vicine. Poi c’è anche la Red Bull da considerare, sarà una bella lotta. Noi al momento abbiamo il vento in poppa e speriamo quindi di continuare così. Se preferirei il secondo posto finale nei costruttori oppure centrare una vittoria personale prima della fine della stagione? Direi entrambe. Ovviamente adorerei vincere una gara, ma non voglio scegliere tra queste due cose. Dobbiamo avere nel mirino entrambi gli obiettivi. Quando guidi per la Ferrari l’unico risultato sufficiente è la vittoria; quindi, chiudere al secondo posto nei costruttori non è un risultato sufficiente per noi. Lottiamo però contro dei piloti e dei team molto forti, ma noi vogliamo sempre puntare al primo posto. Vedendo come è cominciata la stagione e dove siamo ora, possiamo dire che siamo cresciuti durante l’annata. Ora il nostro obiettivo è prenderci il secondo posto finale nella classifica costruttori, ma il prossimo anno l’obiettivo deve essere più alto”.

Il monegasco ha poi risposto anche a una domanda legata al suo futuro matrimonio con la compagna Alexandra Saint Mleux: “Sono molto felice per il mio fidanzamento. È stata una settimana speciale. Chi sarà il prossimo nel paddock? Il mio amico Pierre Gasly ha già l’anello al dito, toccherà a lui”.

