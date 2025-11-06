GP Brasile, Leclerc: “Possiamo fare podio e magari anche qualcosa in più”

La Ferrari è tornata al secondo posto della classifica costruttori (356 punti), a +1 sulla Mercedes e +10 sulla Red Bull. Con quattro weekend ancora in calendario, l’obiettivo è ovviamente quello di chiudere l’annata alle spalle della sola McLaren, come sottolineato anche da Leclerc: “Sarà una lotta dura. Mi aspetto una Mercedes forte a Las Vegas, come in passato, mentre sulle altre piste credo che Ferrari e Mercedes saranno vicine. Poi c’è anche la Red Bull da considerare, sarà una bella lotta. Noi al momento abbiamo il vento in poppa e speriamo quindi di continuare così. Se preferirei il secondo posto finale nei costruttori oppure centrare una vittoria personale prima della fine della stagione? Direi entrambe. Ovviamente adorerei vincere una gara, ma non voglio scegliere tra queste due cose. Dobbiamo avere nel mirino entrambi gli obiettivi. Quando guidi per la Ferrari l’unico risultato sufficiente è la vittoria; quindi, chiudere al secondo posto nei costruttori non è un risultato sufficiente per noi. Lottiamo però contro dei piloti e dei team molto forti, ma noi vogliamo sempre puntare al primo posto. Vedendo come è cominciata la stagione e dove siamo ora, possiamo dire che siamo cresciuti durante l’annata. Ora il nostro obiettivo è prenderci il secondo posto finale nella classifica costruttori, ma il prossimo anno l’obiettivo deve essere più alto”.