GP Brasile, Hamilton cambia il motore: 5 posti di penalità in griglia

GP BRASILE

Quinta power unit per il campione inglese: corsa all'ottavo Mondiale sempre più in salita

E' cominciato sotto cattivi auspici il week-end del GP del Brasile per Lewis Hamilton, chiamato a recuperare 19 punti al leader del Mondiale Max Verstappen. Il campione inglese, come annunciato dalla Mercedes, è stato costretto a cambiare il motore a combustione interna, una mossa che gli costerà 5 posizioni in griglia a Interlagos. A questo punto la rincorsa all'ottavo titolo si fa sempre più in salita.

Hamilton aveva fatto esordire la quarta unità della stagione, prendendo 10 posizioni in griglia di penalità, al Gran Premio di Turchia. Inizialmente si pensava che questa unità aggiuntiva oltre alle tre consentite dal regolamento sportivo potesse essere sufficiente ad Hamilton per concludere la stagione senza problemi. Ma così non è stato e, dopo aver notato un calo di pressione dell’acqua nell'appuntamento a Città del Messico, la scuderia inglese è stata costretta a prendere questa decisione. Una scelta che rischia di compromettere definitivamente le residue chance di conquistare il Mondiale di Formula 1.