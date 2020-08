GP Belgio, Verstappen: "Pole? E' difficile". Per Hamilton si prospetta un weekend "eccitante"

GP BELGIO

Max Verstappen chiude la seconda sessione di libere davanti alla Renault di Ricciardo e alla Mercedes di Lewis Hamilton, ma nonostante la buona prestazione non è ancora sicuro di poter lottare per conquistare la pole position a Spa: "La Mercedes ha faticato nel bilanciamento, mi aspetto saranno più forti domani. Nel passo gara erano messi bene, non mi aspetto di poter lottare per la pole. Se saremo vicini sarà già positivo".

"La macchina è sempre ben guidabile, ma siamo ad inizio weekend e c'è ancora qualcosa su cui lavorare. Sono contento per quello che abbiamo fatto oggi, la macchina non è perfetta il venerdì e bisogna trovare il punto giusto su dove migliorarla in ottica qualifica" ha aggiunto il pilota Red Bull.

Il sei volte campione del Mondo Lewis Hamilton sente il fiato sul collo di Red Bull e Racing Point: "Penso che le Red Bull siano solo un po' più veloci in questo momento, anche Racing Point è sul nostro stesso piano così come la Renault con Ricciardo". "Tutte queste auto vicine rendono il fine settimana eccitante, abbiamo del lavoro da fare per mettere la W11 davanti a tutte le altre. Mi sento bene" ha proseguito Hamilton.

Il pilota britannico ha poi aggiunto: "Non so se gli altri hanno fatto un passo avanti, noi un passo indietro o sia semplicemente il layout di questa pista. Di sicuro sarà una gara interessante".

RICCIARDO: "DOBBIAMO RIPETERCI QUANDO CONTA"

Soddisfazione per Daniel Ricciardo: "E' stata un'altra buona sessione di seconde libere e dobbiamo ripeterci domani quando conta di più. Oggi siamo andati forte nonostante il problema nel finale. Per sicurezza abbiamo deciso di fermare la macchina perché non ha senso correre rischi con problemi meccanici il venerdì".

"Sapevo che la macchina fosse competitiva, non sono sorpreso di questi risultati. E' stata una bella giornata e ci è servita per capire tante cose" ha concluso il pilota australiano.