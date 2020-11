GP Bahrain, Hamilton: "Poteva andare meglio". Verstappen: "Non potevo fare più di così"

GP BAHRAIN

Lewis Hamilton centra la pole numero 98 in carriera in Formula 1 e porta a quindici il numero di quelle ottenute in questa stagione dai motorizzati Mercedes (14 della W11, una sola quella della Racing Point con Stroll). Il britannico, che dividerà la prima fila col compagno Bottas, si è detto soddisfatto nonostante qualche piccola sbavatura: "Stupisco i miei ragazzi e loro lavorano duro per stupire me. Bisogna trovare il bilanciamento perfetto, ma anche rosicchiare qua e là per provare a registrare un giro perfetto". Getty Images

"Mi sono allenato e non ho festeggiato il titolo, volevo mantenere la testa sull'obiettivo. Oggi ci sono state diverse sbavature, ma il giro è stato molto pulito e sono contento per la pole conquistata" il commento del sette volte campione del mondo.

A tentare di insidiare la 98esima meraviglia di Hamilton ci ha pensato Valtteri Bottas che però ha subito un ritardo di 289 millesimi dal compagno: "Ho avuto delle belle sensazioni, ho tirato fuori tutto il possibile dalla macchina ma non è arrivato il tempo giusto. L'ultimo giro è stato molto buono, sono dei piccoli dettagli che fanno la differenza. Importante monopolizzare la prima fila in vista della partenza, vedremo come andrà la gara domani".

In seconda fila, dalla terza casella in griglia di partenza, il solito Max Verstappen: "Non credo di poter fare di più, nel complesso è stata una qualifica discreta e vedremo come andrà in gara. La pista è dura con le gomme, dobbiamo trovare il giusto compromesso. Sarà difficile battere la Mercedes, abbiamo diverse mescole a disposizione e potremo comunque provare a dire la nostra. Vedremo cosa accadrà, proverò a stargli vicino e vedremo se qualcuno riuscirà a seguirci".