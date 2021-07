Giuseppe Redaelli: "Monza con i tifosi? Aspettiamo il Governo. Senza sarebbe un disastro"

PARLA IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Autodromo: "Riaprono gli stadi e noi non abbiamo ancora una risposta"

di

SIMONE REDAELLI

Silverstone fa il pienone di tifosi, mentre l'Autodromo di Monza non sa ancora se potrà aprire al pubblico per il GP d'Italia di Formula 1 in programma il prossimo 12 settembre. Una situazione un po' paradossale a meno di due mesi dall'evento e il presidente del circuito brianzolo Giuseppe Redaelli chiede chiarezza: "Stiamo aspettando una risposta del Governo, ma se aprono gli stadi perché non possiamo farlo anche noi?".

La speranza, ovviamente, è quella di aprire alla gente: "Aspettiamo l'autorizzazione a giorni dal Governo e mi auguro che arrivi, siamo in una condizione un po' umoristica nonostante il dramma del Covid. Non si può pensare di fare una manifestazione così importante come il GP d'Italia di Formula 1 senza pubblico a fronte delle riaperture degli stadi come per gli Europei. Abbiamo anche l'esempio di Silverstone con oltre 100mila persone, mentre noi siamo ancora nell'incertezza più totale. Mi auguro di poter finalmente dare inizio alla prevendita dei biglietti nelle prossime ore come sta avvenendo in tutti gli altri circuiti europei".

: "Vogliamo operare nella massima sicurezza. Il Green Pass è la conditio sine qua non per poter aprire, vogliamo operare nella massima sicurezza. Chiediamo chiarezza su cosa si può fare e su cosa non si può fare: l'Aci ha parlato più volte con il Governo. Serve una risposta in tempi brevi per poter organizzare tutto al meglio. Senza pubblico sarà un disastro economico e non solo".

Autodromo che ha riaperto al pubblico, ma solo per 1000 persone in tribuna centrale per la 6 Ore del Wec: "Un buon banco di prova per poter dimostrare che siamo in grado di garantire la sicurezza dei tifosi permettendogli di trascorrere serenamente una giornata di motorsport".

Tornando a parlare di Formula 1, a Monza il format sarà quello della Sprint Race sperimentata per la prima volta a Silverstone: "È una cosa eccitante per l'Autodromo. Seguiamo questo nuovo format con grande attenzione e interesse che sicuramente offrirà ai tifosi ancora più spettacolo e divertimento. Non sappiamo ancora gli orari, ma la Fia ce li comunicherà a breve".

: "Abbiamo sfruttato l'occasione e siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. Speriamo di ripetere l'evento perché il risultato ha premiato il nostro impegno e tutti i concorrenti sono stati felici. Sempre nel rispetto del green del Parco di Monza. Ricordiamo che a giugno abbiamo ospitato per la prima volta anche il Dtm: il nostro obiettivo è quello di ospitare più eventi possibili per soddisfare i tifosi".

Tifosi che potranno vivere l'Autodromo di Monza a 360° con l'apertura della pista di kart a noleggio nella zona della Parabolica: "Ci apprestiamo a festeggiare il centenario dell'Autodromo e quindi stiamo pensando ad un utilizzo del parco per delle attività sportive nella natura. Vogliamo che tutta questa area sia un luogo dove le famiglie possano venire a passare il loro tempo con diverse passioni".