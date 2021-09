Giovinazzi: "Futuro? Niente distrazioni, sono in pace"

FORMULA 1

Non vuole essere "distratto" dalle voci sul suo futuro e vuole continuare a "dare tutto" per essere "in pace con sé stesso". Il sedile di Antonio Giovinazzi scotta dopo l'arrivo di Bottas come prima guida dell'Alfa Romeo, ma il pilota italiano spera di poter fare la differenza sul circuito di casa, memore delle due vittorie ottenute a Monza nelle serie minori partendo dall'ultimo posto in griglia: "Vedremo cosa succederà, che scelte farà il team", ha aggiunto a Sky.

"Sono felice per l'arrivo di Bottas, è una grande pilota. Non ho news, ma leggo le indiscrezioni. Per me puo' essere solo una distrazione, mentre devo concentrarmi solo su me stesso. Le mie prestazioni magari potrebbero far cambiare idea a qualcuno. Penso di aver fatto una buona stagione, ma sono stato sfortunato e ho perso punti importanti".