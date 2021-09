F1: Raikkonen salta anche Monza, con l'Alfa Romeo corre Kubica

Kimi Raikkonen non correrà il suo ultimo GP di Monza. Il finlandese è ancora positivo al Covid-19 e quindi chiuderà la sua carriera, al termine della stagione, senza aver salutato i tifosi italiani. Sull'Alfa Romeo correrà ancora Robert Kubica che è stato confermato dopo la gara di Zandvoort come si legge sul comunicato ufficiale del team: "E' stato ammirabile in qualifica e in gara dopo aver girato solo nelle libere 3".