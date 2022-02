Giornata da... film per la nuova Aston Martin: Lance Stroll svezza la nuova Aston Martin a Silverstone

Primi giri in pista per la nuova Aston Martin powered by Mercedes (ma in fondo per l'intera nuova generazione di monoposto), quelli coperti da Lance Stroll al volante della nuova AMR22 a Silverstone. Piuttosto significativamente, si tratta dello stesso circuito sul quale la scorsa estate (alla vigilia del GP d'Inghilterra) era stato mostrato per la prima volta presentato il prototipo realizzato secondo il nuovo regolamento tecnico.