Gioco delle coppie ad Abu Dhabi: Le Frecce Nere battono i Tori Rossi. Ferrari risale con Leclerc

Doppietta delle Frecce Nere nelle FP2 di Abu Dhabi. Valtteri Bottas precede il rientrante Lewis Hamilton di 203 millesimi mentre la Red Bull è come al solito la prima inseguitrice: Max Verstappen chiude terzo ma a 770 millesimi dal finlandese e sfiora il secondo (+0.987) il ritardo di Alexander Albon. Passi avanti per la Ferrari grazie all'ottavo tempo di Charles Leclerc (ad un secondo e due decimi). Prove interrotte nel finale con la bandiera rossa per l'incendio dell'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, che il finlandese ha abbandonato solo dopo averla portata in zona di sicurezza.