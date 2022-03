Gasly, casco con i colori dell'Ucraina: "No alla guerra"

Dopo Sebastian Vettel nei test, anche Pierre Gasly ha voluto fare un casco con i colori dell'Ucraina per protestare contro la guerra. Il pilota Alpha Tauri ha scritto sulla calotta "No alla guerra" e ha sposato l'Unicef per aiutare i bambini: "Hanno bisogno di aiuto per mettersi in salvo e hanno bisogno di tutto il nostro supporto".