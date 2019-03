Ferrari, Ducati e la grana dello sponsor "tabaccaio"

05/03/2019

Il monegasco in pista per i test di Abu Dhabi: la prima volta da pilota titolare.

Così il Cavallino e la Rossa a due ruote sono dovute correre ai ripari. La Ferrari ha già eliminato la denominazione "Mission Winnow" dal suo nome, tornando a essere semplicemente Scuderia Ferrari nell'elenco ufficiale degli iscritti diramato dalla Fia e a Melbourne dovrebbe presentarsi anche senza il logo sul cofano. Probabilmente lo stesso saranno costretti a fare in Ducati a partire da questo weekend, che vedrà il debutto della MotoGP in Qatar.



"Non è una marca, non ha a che vedere con il tabacco, ma ha a che vedere con la transizione verso la sigaretta elettronica", il commento dell'ad della Ferrari, Louis Camilleri.