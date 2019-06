F1, Verstappen: "Non voglio guidare per il quarto posto fino a 35 anni..."

27/06/2019

Max Verstappen lo scorso anno vinse in Austria, ma stavolta l'impresa sembra più difficile da realizzare. "Non ho molte possibilità di ripetere la vittoria di un anno fa. Ci vorrà molta fortuna. Dobbiamo continuare a spingere tanto, ci manca un po' di passo sia per il telaio, che per il motore. Ma io voglio vincere le gare. Non è che non siamo veloci, rispetto alla Ferrari ci manca velocità nel rettilineo, ma in curva siamo competitivi", ha detto.