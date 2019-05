F1 Spagna, Vettel: "Dato tutto, ma non siamo abbastanza veloci"

11/05/2019

Seb ha raccontato così il suo sabato al Montmelò: "Sono contento, ma non realmente contento, se mi spiego. Dal punto di vista del bilanciamento penso che più o meno l’abbiamo azzeccato. Abbiamo un po’ di sottosterzo, più di quello che hanno le Mercedes, ma nelle curve lente quello che davvero ci manca è il grip. La posizione comunque è buona per la gara. Le novità portate in pista? Tutto funziona, danno buoni riscontri, ma di certo non siamo al livello che vorremmo. La squadra sta lavorando bene, abbiamo estratto il massimo, ma evidente non basta e non siamo soddisfatti. Alla lunga però sono sicuro che questo lavoro pagherà. Magari non subito, sicuramente non oggi, ma per domani e per le prossime settimane siamo fiduciosi".



Morale sotto i tacchi per Charles, al secondo errore consecutivo in qualifica dopo il pasticcio di Baku: "Siamo lontani - ha detto il monegasco - Anche venerdì non è stata una bella giornata, abbiamo fatto fatica col bilanciamento e anche oggi è stato molto difficile. Andare domani a caccia delle Mercedes sarà molto complicato. Il mio errore in Q2? Non è stato un errore così grave, ma la conseguenza è stata abbastanza grossa, non pensavo di rompere qualcosa su quel cordolo, invece è stato così. Domani dobbiamo fare una gara migliore".