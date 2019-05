F1 Spagna, Bottas se la gode: "Continuiamo a fare progressi"

10/05/2019

Valtteri si gode il momento d'oro, da leader del mondiale: "È sempre interessante quando porti nuove componenti sulla vettura, perché devi capire qual è il feeling e se portano le performance che dovrebbero. Oggi è andata molto bene, è stato completamente diverso dai test invernali che abbiamo tenuto qui. Sembra che la nostra velocità in curva sia migliorata. Anche il bilanciamento sull'intero giro va meglio, quindi sembra proprio che abbiamo preso la giusta direzione da febbraio in avanti. Oggi è un giorno positivo, ma è solo venerdì. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma dobbiamo aspettare e vedere cosa ci aspetta domani".



Lewis, invece, ha analizzato così la sua giornata: "È stato un venerdì parecchio ventoso in pista e il livello di grip su tutte e tre le mescole è stato piuttosto complicato. In ogni caso abbiamo seguito il programma senza problemi e ora abbiamo parecchi dati da analizzare per sistemare la macchina in vista di sabato. Tutti hanno lavorato alla grande per portare i nuovi pacchetti, facendo uno sforzo immenso. Per ora sembra stiano funzionando, ma è difficile da dire perché questa pista è completamente diversa dalle strade di Baku. Dobbiamo lavorare per il bilanciamento, ma in generale è sembrata una giornata positiva per noi".