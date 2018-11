F1, Massa bacchetta Vettel: "Ha fatto più errori della Ferrari"

07/11/2018

Carota per Hamilton e bastone per Vettel. Felipe Massa, in attesa di fare il suo debutto in Formula E con il team Venturi, ha parlato della stagione appena conclusa di F1. "Vettel e la Ferrari hanno perso la loro opportunità quest'anno - ha spiegato il pilota brasiliano - Ma credo che Seb abbiamo commesso più errori del team". Parole al miele per Hamilton: "E' il favorito per l'anno prossimo, può battere tutti i record".