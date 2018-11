F1: Lauda, prima apparizione dopo il trapianto

24/11/2018

Prima apparizione per Niki Lauda dopo il trapianto di polmone subito il 2 agosto. Dimesso il 24 ottobre, il 69enne presidente onorario della Mercedes ha pubblicato un video-messaggio su Twitter per congratularsi con il team e annunciare un imminente ritorno nel grande circurs. "Ho un messaggio per il mio team per tutti i miei amici. Come sapete ho vissuto un momento davvero difficile per problemi di salute - ha spiegato -. Il supporto che ho avuto da tutti voi è stato incredibile. Mi sono ristabilito più velocemente perché mi sentivo circondato da una grande famiglia. I risultati di quest'anno sono stati eccezionali, quinto mondiale costruttori di fila, Lewis ancora campione e Bottas lì vicino. Miglior lavoro non poteva essere fatto. Ora ho un messaggio importante: tornerò presto e ben presto tornerà anche la pressione per conquistare il sesto Mondiale".