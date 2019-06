F1 Canda, Hamilton: "Ho spinto Vettel all'errore"

09/06/2019

Lewis Hamilton racconta il trionfo arrivato grazie alla penalità comminata a Sebastian Vettel, dopo un contatto sfiorato tra i due in gara: "Naturalmente non è questo il modo in cui avrei voluto vincere - ha spiegato il leader del mondiale - ma io ho spinto fino in fondo per tentare di sorpassarlo e l'ho forzato a commettere un errore. Lui rientrando in pista è andato un po' largo e io ho dovuto alzare il piede. Queste sono le corse. Seb ha il diritto di avere la sua opinione. Io ho fatto la curva in modo normale, ma quando rientri in pista devi cercare di farlo in sicurezza, non di riprendere la traiettoria".