F1 Bahrein, Vettel: "C'è ancora potenziale da esprimere"

29/03/2019

Sebastian Vettel non ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori, nonostante un venerdì di libere dominato dalla Ferrari in Bahrein: "Non si fa mai abbastanza, questa performance di oggi non ci basta per avere fiducia - ha detto il tedesco - Il risultato di questo venerdì è una cosa, ma dobbiamo ancora lavorare. Siamo andati meglio che in Australia, ma possiamo migliorare ancora. C'è altro potenziale da esprimere".

Seb non sottovaluta i rivali della Mercedes: "Non so cosa aspettarmi, ma penso che Mercedes saranno molto forti in qualifica. Dobbiamo poi tenere d’occhio anche le Red Bull che sono sembrate molto efficaci in curva oggi. Credo che saremo tutti molto vicini. Da parte nostra, se riusciamo a sprigionare il massimo potenziale, penso che saremo in buona posizione per domani".



Gli fa eco il vicino di box, Charles Leclerc: "La prima sensazione è che la macchina vada meglio rispetto all’Australia e anch'io ho preso più fiducia giro dopo giro. Ci sono un mix di fattori in gioco, abbiamo trovato risposte dopo Melbourne che abbiamo usato qui a Sakhir ed è andata meglio. Però dobbiamo stare attenti perché la Mercedes di certo non è quella che si è vista oggi. Domani sarà molto difficile, ma noi spingeremo al massimo".