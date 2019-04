F1 Azerbaigian: Williams distrutta da un tombino, saltano le Libere 1

26/04/2019

A sollevare il tombino, in un primo momento, era stata la Ferrari di Charles Leclerc, uno dei primissimi piloti a lanciarsi in un giro cronometrato. A farne le spese successivamente è stata poi però la vettura del rookie britannico, che dovrà anche sostituire il telaio e non potrà scendere in pista prima delle Libere 3 di sabato mattina. Ennesimo intoppo in una stagione fin qui disastrosa per la scuderia di Grove, che per altro corre con pezzi di ricambio contingentati. Come se non bastasse, la gru che stava trasportando la FW42 fuori dal tracciato è andata a sbattere contro un ponte e dal braccio meccanico ha cominciato a colare del liquido sulla monoposto. I commissari hanno deciso di verificare tutti i tombini presenti in pista (oltre 300) e anche l'integrità strutturale del ponte, in vista delle Libere 2.



La situazione che si è venuta a creare, naturalmente, danneggia tutti i team, che avranno una sessione in meno per provare le vetture in vista di qualifiche e gara.