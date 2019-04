F1 Azerbaigian, dominio Mercedes in qualifica: Bottas in pole su Hamilton

27/04/2019 di DANIELE PEZZINI

Ancora una volta la Ferrari è andata a schiantarsi contro la realtà. Dopo il dominio espresso durante le libere la Rossa si è vista costretta a incassare l'ennesimo brutto colpo di una stagione che sembra diventare sempre più complicata, weekend dopo weekend. Quello che sembrava destinato ad essere un sabato di gioia, si è trasformato in un disastro per il team di Maranello: Charles Leclerc era apparso in grandissima forma, ma i suoi sogni si sono infranti contro le barriere mentre tentava di passare il Q2 con le gomme medie. Un eccesso di confidenza, o forse le temperature troppo basse (anche a causa della lunga pausa dovuta allo schianto precedente di Kubica) hanno costretto il monegasco a dire addio al Q3 e ad accontentarsi della nona casella. Vettel, invece, non è riuscito a trovare il giro perfetto e alla fine ha pagato oltre tre decimi (+ 0''302) da una Mercedes cresciuta sessione dopo sessione in maniera impressionante.



Nel box delle Frecce d'Argento continua a girare tutto per il verso giusto: la fortuna, anche in questa circostanza, ha aiutato, ma il team di Brackley ha comunque fatto un lavoro strepitoso nel trasformare quel secondo e mezzo di svantaggio emerso nelle Libere 3 in un monopolio della prima fila. Bottas ha beffato Hamilton proprio sul traguardo, ma quel che conta davvero è che, ancora una volta, i rivali saranno costretti a inseguire. Le ultime due stagioni hanno insegnato che a Baku tutto può succedere in gara, ma Valtteri e Lewis si sono messi nella condizione migliore possibile.





Al fianco di Seb, in seconda fila, scatterà Verstappen con la Red Bull, "orfano" del compagno di team Gasly, costretto a partire dalla pit-lane per non essersi presentato alle operazioni di peso dopo le Libere 2 di venerdì. In terza fila sono dunque saliti due outsider come Sergio Perez con la Racing Point e uno straordinario Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Alle loro spalle scatteranno Norris con la McLaren e Raikkonen con l'Alfa Romeo, mentre al fianco di Leclerc ci sarà Sainz con l'altra monoposto di Woking.



Da sottolineare, in una giornata difficile per i colori italiani, la strepitosa prestazione di Antonio Giovinazzi: il pilota pugliese ha centrato l'8° tempo con la sua Alfa (battendo per la prima volta Kimi in qualifica), ma sarà costretto a scivolare fino alla diciottesima per la penalità dovuta alla sostituzione della centralina.