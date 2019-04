F1 Azerbaigian, Bottas dopo la pole: "Sensazione bellissima"

27/04/2019

Il finlandese ha raccontato così la sua qualifica: "La Ferrari era molto forte, ma Charles ha commesso un errore ed è andato fuori dalle qualifiche. Qui è tutto una questione di piccoli margini. Io sono riuscito a sfruttare la scia, ma qui anche le curve fanno la differenza. Tutto sta nel migliorare i dettagli e io sono riuscito a sfruttarli al meglio. Temperatura? Sì, è stato un problema. Non si dovrebbe correre così tardi qui però in qualche modo sono riuscito a far funzionare le gomme".



Il leader del mondiale non ha nascosto un pizzico di amarezza: "Questo è stato un weekend molto complicato per noi, con le Ferrari che sembravano incredibilmente veloci. Valtteri ha fatto un lavoro eccezionale, ma è un risultato straordinario per tutti noi. Siamo arrivati qui senza aggiornamenti, mentre gli altri li hanno portati. Sarà un bella lotta domani. Spero di tenere le Ferrari dietro, a livello di passo eravamo più vicini di quanto non sembrasse in qualifica. Non so se Sebastian abbia fatto un gran giro o no, magari non ha trovato il giusto spazio perché qui le scie fanno la differenza. Valtteri qui è sempre forte, avrò molto da fare per batterlo".