F1 Australia, che brivido per la Ferrari di Leclerc!

15/03/2019

Primo giorno di scuola col brivido per Charles Leclerc a Melbourne. Il monegasco ha corso un bel rischio durante la seconda sessione di libere del GP inaugurale, quando ha mandato in testacoda la sua SF90 in maniera piuttosto violenta, dopo aver perso il posteriore su un cordolo. Charles è comunque stato bravo a evitare il contatto con i muri, che in quel tratto di pista (curva 4) erano particolarmente ravvicinati. Dopo essersi ritrovato contromano è riuscito a invertire la marcia e tornare a girare, senza conseguenze per la vettura.